Gli allevatori le cui aziende agricole sono state distrutte dal rogo divampato sabato scorso, hanno bisogno di aiuto. Serve foraggio per gli animali, ecco dove e come donarlo:

SEDILO: Il sindaco, Alessio Petretto, sul sito istituzionale del Comune, lancia un appello a tutti coloro che possono donare del fieno.

“A causa del vasto incendio che ha colpito il territorio di Sedilo le aziende agricole locali hanno visto distrutto tutto il foraggio indispensabile per alimentare gli animali. Per donazioni chiamare il numero 3470187930”.

MACOMER: “Chiunque voglia donare fieno a chi ha subito danni a causa dell'incendio è pregato di contattarci al 342 373 8657. Sto provvedendo ad approntare un punto di raccolta a Macomer”. Roberto Murgia.

SILANUS:

L'amministrazione Comunale di Silanus, nell'esprimere vicinanza a tutti gli operatori del comparto agricolo rimasti gravemente danneggiati dai roghi che hanno interessato i territori di Borore, Birori, Dualchi e Sedilo, si sta adoperando per organizzare una raccolta di foraggio da destinare alle aziende colpite. L'appello è rivolto a tutti. Ognuno può fare qualche cosa. Questo è il momento. Noi ci siamo! Modalità e tempi per il ritiro del foraggio verranno resi noti i prossimi giorni

Fortunato Ladu:

“Ho bisogno di autotrasportatori per poter far viaggiare il fieno che ci stanno offrendo per le zone colpite dall'incendio, chi può farlo mi contatti al 331 777 9056, la Sardegna chiama la sua gente risponda.

Scusate ma è importante che chi può dare e vuole dare una mano sappia che ci stiamo organizzando grazie”.