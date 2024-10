Anci Sardegna scrive all’Assessore della difesa dell’ambiente Gianni Lampis e al Presidente della Commissione IV Giuseppe Talanas per rappresentare la grandissima preoccupazione del sistema delle autonomie locali in merito all’organizzazione della Campagna Antincendio 2020 e in particolare sulla situazione dell’Agenzia Forestas e dell’utilizzo del suo personale.

Arrivano dai territori, dai comuni e dalle comunità - dichiara il Presidente Emiliano Deiana - costanti segnalazioni e grida di allarme circa la drastica riduzione del personale dell’Agenzia da impiegare per la campagna Antincendi 2020 con gravissimi rischi per la pubblica incolumità e per l’ambiente naturale.

La mancanza di figure di operai qualificati; l’impossibilità di assegnare mansioni superiori; il mancato passaggio dei dipendenti al comparto regionale con la definizione del percorso tracciato dalle Leggi Regionali 43/2018 e 6/2019 e lo stallo in seno al CORAN stanno determinando secondo Anci Sardegna una situazione complicata per chi, a livello locale, dovrà gestire la campagna antincendio 2020 sui territori: comuni, sindaci, servizi territoriali di Forestas, Corpo Forestale e Protezione Civile.

Anci Sardegna chiede con forza, una soluzione che tenga ferme le previsioni normative delle Leggi regionali 43/2018 e 6/2019 e al contempo superi lo stallo determinatosi in questa difficile fase.