La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta alta per pericolo roghi in quasi tutta l'Isola per la giornata di oggi.

Ieri si sono registrati cinque incendi.

Il primo a Fertilia, nel comune di Alghero, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Alghero coadiuvata da due squadre di forestas delle prigionette e una squadra dei VVF. L’incendio ha bruciato circa 2 ettari di boschi di conifere. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:14.

Il secondo incendio è divampato nell’agro del comune di Atzara, in località “Grughe", dove sono intervenuti 2 elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Sorgono e San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sorgono, coadiuvata da 3 squadre di volontari di protezione civile. Le fiamme hanno bruciato circa 4 ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:10.

Il terzo rogo si è sviluppato a Sant'Antioco, in località “N.ghe Pruna ”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sant'Antioco coadiuvata da 1 squadre di Forestas e 1 squadra di volontari di protezione civile e i VVF. L’incendio ha bruciato circa poche centinaia di metri. Il lavoro si è conlcuso poco prima delle 14:33.

A Fonni, in località “Durani”, sono intervenuti 3 elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Sorgono, San Cosimo e Farcana. Le operazioni sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Gavoi e il supporto degli elitraspotati di Farcana San Cosimo coadiuvata da 2 squadre di Forestas. L’incendio ha bruciato circa 3 ettari di aree agricole, tra cui stoppie e macchia bassa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:48.

A Bultei, in località “M.S'ertigarzu”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Fenosu e Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Benetutti coadiuvata da squadra di Barracelli. L’incendio ha bruciato circa 1 ettaro Macchia Mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:36

Nella foto: incendio a Sant'Antioco