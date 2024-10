Elicotteri del Corpo Forestale in volo per spegnere due incendi scoppiati a Villanova Monteleone, in località Metteno, e a Suni, in località Nuraghe Salisarda.

Nel primo caso il mezzo aereo è arrivato è decollato dalla base operativa di Anela e coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Villanova Monteleone. A Suni, invece, è arrivato un elicottero proveniente dalla base di Fenosu e coordina le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bosa.

Immagine d'archivio