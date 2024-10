Due elicotteri, decollati dalle basi operative di Fenosu e San Cosimo, sono intervenuti per lo spegnimento di due incendi nell’agro di Solarussa, in località Pauli Manna, e nell’agro di Nuoro, in località Sa ‘e Cossu. Nel primo caso sta coordinando le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Oristano, nel secondo caso il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Nuoro.