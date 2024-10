In questo momento, i mezzi aerei della Forestale sono in azione per le operazioni di spegnimento di incendi a Siniscola (Km 262 dell'Orientale Sarda), anche con un canadair, a Berchidda, dove stanno operando anche un Super Puma e un canadair e Ruinas.

Elicotteri in azione anche in località San Salvatore a Tortolì e in località Riu San Leonardo a Santu Lussurgiu.