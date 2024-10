Il Corpo Forestale sta intervenendo mediante un elicottero proveniente dalla base di Villasalto su un incendio divampato nelle campagne di Orroli, in località “Picone de Melas”. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Escalaplano.

Il Corpo Forestale è anche impegnato per un altro incendio sviluppatosi a San Basilio, in località “Croccolanti”. Sul posto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Senorbì.

Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato un bollettino per pericoli incendi. Attenzione rinforzata per il rischio incendio alto (codice arancione) su circa tre quarti della Sardegna, Cagliaritano compreso.

“Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.