Sono stati quattro gli incendi che hanno interessato, ieri, altrettante zone dell’isola. Uno ha interessato il Comune di Codrongianos, più precisamente località “Melas”, dove sono entrati in azione due elicotteri provenienti, rispettivamente, dalle basi del Corpo Forestale di Anela e Bosa.

Presenti anche gli agenti delle stazioni di Ploaghe, Thiesi e Sassari coadiuvate dai Volontari Avis e di Forestas di Osilo, i barracelli di Florinas e i Vigili del fuoco di Sassari.

L’incendio ha bruciato più di 2 ettari di terreno per la maggior parte incolto, un bosco di leccio, macchia evoluta ed essenze resinose.

Un altro intervento della Forestale è stato in località “S’ettardorgiu de is eguas” a Villaperuccio. Le operazione di spegnimento, portate a termine alle 16.20, sono state portate avanti dal Corpo Forestale e i volontari della Protezione civile di Santadi. In azione anche un elicottero proveniente dalla base di Marganai. L’incendio ha bruciato 0,005 ettari di macchia mediterranea.

Forestale in azione anche a Cagliari, in località “Mass.a Fulio", nei pressi degli uffici della Motorizzazione civile, fra la strada Statale 131 dir e la 554.

L'intensità del fumo e la vicinanza a due strade particolarmente trafficate, ha reso necessario l'intervento di due elicotteri provenienti dalle basi di Pula e Villasalto.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette sul posto dal Corpo forestale della Stazione di Sinnai coadiuvate dal Gruppo Analisi ed Uso del Fuoco (Gauf) del Cfva, dei Vigili del Fuoco di Cagliari, dalla squadra Forestas di Monastir-Santa Lucia e dai Volontari di Cagliari (V.A.B. Sardegna), e Quartu Sant’Elena (NOS). Le fiamme hanno interessato 5/6 ettari di terreno incolto

Agenti in azione anche a Ollolai, in località “C. Cottu”. Due gli elicotteri in azione per domare l’incendio, provenienti dalle basi di Sorgono e Farcana e un canadair decollato dall’aeroporto di Alghero.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette sul posto dal Corpo forestale delle Stazioni di Gavoi e Sorgono coadiuvate da una Squadra Forestas di Teti, due di Nuoro (Jacu Pinu e Janna Bentosa) e una di Fonni (Correboi), Sul posto anche i volontari “S’Alasi” di Tonara e della Protezione civile di Sorgono.