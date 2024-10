Sono tre gli incendi che hanno interessato la Sardegna nella giornata di ieri. A Burgos, in località “Casteddu Etzi”, è entrato in azione anche un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento, dalla pattuglia di Bono coadiuvata dagli elitrasportati e dalle altre componenti della macchina regionale antincendi, si sono concluse alle ore 13.28

Un elicottero arrivato dalla base di Villasalto è intervenuto per domare le fiamme in località “Codinaxiu”, nelle campagne di Ussana. e operazioni di spegnimento sono state dirette dalla pattuglia del Corpo forestale della Stazione di Dolianova che ha evitato il propagarsi delle fiamme. Sul posto anche il gruppo G.A.U.F., 1 squadra di volontari, una di Forestas e la compagnia barracellare di Sestu. L’incendio ha bruciato una superficie non particolarmente estesa. L'attività di spegnimento e bonifica si è conclusa in tempi celeri mentre il mezzo aereo ha lasciato il posto alle ore 14.45.

Incendio anche a Sindia, località “M.o. Ziu Pullone (Rovine)”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento. dirette dal Corpo forestale della Stazione di Macomer coadiuvata dagli elitrasportati e da 2 squadre di Forestas e dalla locale compagnia barracellare, sono terminate alle 18.00.