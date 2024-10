Sono 19 gli incendi divampati oggi in diverse zone della Sardegna, in quattro di queste è stato necessario l'intervento, oltre delle squadre a terra, anche degli elicotteri del Corpo forestale regionale e dei Canadair della flotta nazionale dislocati a Olbia.

E' il caso del rogo scoppiato a Bottidda in località Nuraghe Larattu, che ha mandato in fumo circa 5 ettari di bosco di roverella. Sono tuttora in corso le operazioni di bonifica del peirmetro con il supporto di un mezzo aereo regionale. Fiamme e spegnimento dall'alto anche a Decimoputzu in località Campus de Monte Idda: qui il fuoco ha percorso una superficie di circa 10 ettari di cui 6 di incolti e 4 di eucalipteto.

Terreni incolti di circa 5 ettari bruciati nelle campagne di Serramanna in località San Giorgio: il fuoco è stato spento con l'ausilio di un elicottero. Elicotteri e un Canadair in azione, infine, a Serramanna: l'incendio, tuttora in corso, sta interessando un rimboschimento a Eucalyptus, vegetazione riparia e aree agricole a ridosso della chiesetta campestre di Santa Maria di Montserrat.