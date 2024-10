Oggi in Sardegna si sono registrati 16 incendi. In tre occasioni si sono levati in volo gli elicotteri della flotta regionale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale.

Nel dettaglio, due mezzi aerei sono intervenuti a Samugheo in località "Orroia Asinos", dove le fiamme hanno percorso una superficie molto contenuta di pascoli arborati e cespugliati.

A Villasor, invece, un incendio è stato spento anche grazie al supporto di tre elicotteri, mentre sempre nell'Oristanese, a Bauladu, sono intervenuti gli elicotteri delle basi di Sorgono e Fenosu. Il rogo, in questo caso, ha percorso una superficie di 5 ettari circa di pascoli arborati e cespugliati.