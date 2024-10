Sono 13 gli incendi registrati oggi in Sardegna: di questi 2 hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

Si tratta del rogo divampato nell’agro di Burgos, in località “Riu Truveinerva”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Bono e Burgos, 1 squadra della Compagnia barracellare di Burgos. L’incendio, partito dalle pertinenze della strada provinciale per Bono, ha percorso una superficie incolta di poche centinaia di metri quadri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12.50. Il nucleo investigativo ripartimentale del Corpo forestale di Sassari prosegue le attività di indagine per causa presunta dolosa.

Intervento del mezzo aereo del Corpo forestale anche a Baratili San Pietro (OR), in località periferia abitato, dove è intervenuto un elicottero pesante Super Puma proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oristano coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Massama e Zeddiani, 1 squadra della Compagnia barracellare di Riola Sardo, 1 squadra dei VVF di Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di canneto ed eucalipteto nei pressi dell'argine del Rio Mare Foghe. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.30.