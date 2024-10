Continuano i servizi di controllo del territorio, in tutta la Provincia, per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, in particolare dei reati contro il patrimonio e dei furti in appartamento. Nei giorni scorsi era stato segnalato un furto all’interno di un appartamento nella città di Quartu Sant’Elena. Durante la stessa giornata, il malfattore aveva tentato un altro colpo all’interno di un negozio cittadino, riuscendo a rubare l’incasso della giornata pari a 150 euro.

I poliziotti della Squadra Investigativa unitamente agli agenti della Squadra Volante del Commissariato, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno immediatamente riconosciuto l’autore per un 47enne ben noto alle Forze di Polizia. Inoltre, grazie alla descrizione fornita dai proprietari dell’abitazione svaligiata, l’uomo è stato collegato anche al precedente tentativo di furto.

L’ultimo episodio avvenuto pochi giorni fa, quando il 47enne è tornato all’opera entrando in un altro appartamento per un nuovo colpo, andato però in fumo poiché, sorpreso dalla proprietaria di casa, si era visto costretto a desistere dal suo intento. Anche questa volta grazie alla descrizione fornita dalla vittima, il ben noto ladro seriale è stato riconosciuto e deferito all’Autorità Giudiziaria per tutti gli episodi descritti.