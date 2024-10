L’Ats Sardegna ha pubblicato sull’Albo pretorio l’avviso per il conferimento di un incarico provvisorio, a partire dall’1 dicembre e per dodici mesi, di Pediatria di libera scelta per l’ambito territoriale n. 4 del Distretto di Ghilarza-Bosa, che comprende i comuni di Bosa, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes, con obbligo di apertura dell’ambulatorio a Bosa.

I medici interessati, in possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo nazionale, dovranno presentare la domanda di disponibilità inviando il modulo di candidatura scaricabile dai siti www.atssardegna.it (albo pretorio > comunicazioni/avvisi/manifestazioni di interesse) o www.asloristano.it (notizie) all’indirizzo di posta elettronica medconvenzionata.oristano@pec.atssardegna.it entro e non oltre le 14.00 del 25 novembre.