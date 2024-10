"Siamo un tribunale di frontiera, l'arrivo degli immigrati ha completamente rivoluzionato il carico della giustizia: ci sono le richieste d'asilo, dello status di rifugiato, e tutte queste persone usufruiscono del patrocinio a spese dello Stato perché ovviamente non hanno i mezzi".

Così la presidente dell'Ordine degli avvocati di Cagliari, Rita Dedola, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Tutto ciò ha comportato un aumento di carichi anche per quanto riguarda i Consigli degli ordini, in particolare quello di Cagliari che ha almeno 300 istanze alla settimana, oramai da oltre un anno, ciò comporta anche un carico per la giustizia civile", ha spiegato. Oltre a ciò, ha aggiunto, "c'è il problema dei minori non accompagnati di cui gli avvocati si occupano gratuitamente". Insomma: "Questa non è più un'emergenza, bensì qualcosa che va affrontato a livello strutturale, riorganizzando gli uffici giudiziari".