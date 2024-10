Domani, mercoledì 30 dicembre, alle ore 11, il Presidente della Regione, Christian Solinas, inaugurerà l’ospedale Binaghi di Cagliari, (via Is Guadazzonis), riconvertito in Covid hospital.

Sarà presente anche l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. I dati numerici ufficiali, resi noti dalla Regione e dall’Ats parlano dunque di 100 posti letto, di cui almeno una decina destinati alle Terapie Intensive, che di fatto dovranno ospitare, appunto, le casistiche gravi di pazienti affetti da Coronavirus.

I Vaccini?

Cosa accade invece sul versante degli arrivi in Sardegna dei vaccini è presto detto, perché fonti ufficiali fanno sapere che, causa maltempo, l’arrivo nell’Isola di 4mila dosi, probabilmente slitta a fine mese di dicembre (forse, il giorno 31/12), con conseguente inizio di somministrazione degli stessi solo a partire dal 4 gennaio 2021 (a questo punto, è il caso di dire, salvo ulteriori intoppi).