Il concerto del Coro e dell’Orchestra degli allievi del Conservatorio di Cagliari ha aperto, in maniera ufficiale, l’anno accademico 2017-2018 dell’istituzione musicale. Un percorso che si è aperto nella serata di ieri, all’insegna di alcune novità. Tra queste, la nuova direzione del “Pierluigi da Palestrina”, affidata a Giorgio Sanna.

56 anni, docente di violino, Sanna è stato eletto direttore del Conservatorio a giugno ma l’ufficializzazione del Miur è arrivato solo lo scorso martedì. «Studiare in Conservatorio non è facile. E’ un sacrificio che va portato avanti con voglia di misurarsi con se stessi e con gli altri» ha dichiarato il nuovo direttore agli studenti.

Sanna ha, inoltre, espresso anche parole di ringraziamento nei confronti della direttrice uscente Elisabetta Porrà, che ha guidato l’istituzione musicale negli ultimi sei anni, e del presidente Gianluca Floris, il cui incarico la scorsa estate è stato rinnovato per il successivo triennio.

«L’arrivo di Giorgio Sanna alla direzione del nostro Conservatorio mi lascia particolarmente soddisfatto – ha detto Gianluca Floris-. E’ una conferma della bontà del percorso fatto finora con Elisabetta Porrà. Un percorso che proseguiremo ora insieme».

Un’altra new entry sarà il nuovo Corso propedeutico di launeddas, che sarà guidato da Luigi Lai, considerato il miglior suonatore in Sardegna di questo strumento. Gli sono 39 mentre è di quattro il numero degli studenti del nuovo Triennio ordinamentale di Musica propedeutica ad indirizzo launeddas, guidato anch’esso dal maestro di San Vito. Da quest’anno sarà attivato anche un Triennio di musiche tradizionali a indirizzo etnomusicologico.

80 bambini saranno immatricolati al Corso Suzuki, inserito per la prima volta nell’offerta formativa. Lo stesso sarà basato sul metodo per i più piccoli ideato da Sinichi Suzuki, il violinista giapponese secondo cui si può imparare a suonare uno strumento con la stessa naturalezza con cui si apprende la propria lingua madre.

Dopo l’appuntamento di ieri sera, i concerti di inaugurazione del nuovo anno accademico, che propongono un programma incentrato su musiche di Antonio Salieri e sono diretti da Alberto Pollesel, proseguiranno in giro per l’isola. Stasera, alle 18.00, è andata in scena l’esibizione presso la Chiesa di S. M. Degli Angeli di Flumini di Quartu. Domani, alla stessa ora nel Teatro dei Salesiani di Selargius. Domenica 26 novembre, sempre alle 18, nella Chiesa di S. Maria V. Assunta di Cabras (Or). Maestri del coro sono Giuseppe Erdas e Pompeo Vernile.