In presenza dell'Arcivescovo di Cagliari, Mons. Giuseppe Baturi e del Prefetto di Cagliari Bruno Corda e di centinaia di cittadini, è stato inaugurato il Parco "Nostra Signora di Fatima - Su Rondò” e benedetto la statua a lei dedicata. Su Rondò è la storica porta d'accesso alla comunità di Pula, un punto di arrivo e di partenza, un luogo che è stato riqualificato dopo decenni di abbandono, con la sistemazione di arredo urbano, percorsi e camminamenti che facilitano l'accessibilità a tutti e nuovo verde pubblico.

“Da qui intendiamo ripartire per realizzare una ricucitura sociale – sostiene la sindaca Carla Medau - attraverso una rigenerazione urbanistica che prevederà sviluppo residenziale e sociale e percorsi turistico sanitari-sportivi che riconnetteranno questa parte di territorio al centro abitato. Abbiamo scelto di intitolare il parco a Nostra Signora di Fatima anche in ricordo di quel 26 novembre 1999 quando la incontrammo qui davanti alla croce.

Il simulacro della Madonna di Fatima, che girava il mondo, nel suo pellegrinaggio venne accolta anche dalla nostra Comunità, furono per Pula tre giorni di grazia, di conversione e di preghiera. Per realizzare questo parco ho chiesto alcuni sacrifici – aggiunge la sindaca - per questo voglio ringraziare chi ha lavorato al progetto in forma totalmente gratuita: l'architetto Jari Franceschetto, Donato Deidda, la Floricoltura Loi, la ditta Coccia Antonio. Ringrazio sentitamente gli Assessori e la Maggioranza, tutti i dipendenti comunali, l'Ufficio Lavori Pubblici, il geom. Murru, la Primavera 83, la Pula Servizi e Ambiente, l'Impresa Dlb Deidda che ha lavorato con grande cura e professionalità. Ringrazio il dottor Caria Commissario di Forestas per averci donato 25 piante di leccio. Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato a quest'opera comunitaria, auguri a Pula, Auguri di cuore a ciascuno di voi”.