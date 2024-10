Nuovi treni Stadler entrano in servizio oggi sulla tratta Macomer – Nuoro gestita da Arst, tre convogli moderni che si aggiungono ai sei identici già operativi sulle linee Sassari Alghero e Sassari – Sorso. Stamattina la corsa inaugurale con a bordo il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, l’assessore dei Trasporti, Carlo Careddu, i sindaci di Macomer e di Nuoro, Antonio Onorato Succu e Andrea Soddu, e l’amministratore unico di Arst, Chicco Porcu.

Complessivamente la Regione ha investito 43 milioni di euro per nove automotrici Stadler composte da due carrozze. Cento i posti a sedere, climatizzati, i propulsori sono diesel-elettrici, con potenza massima da 407 kw, che possono consentire la velocità di 120 km/h. Strutture totalmente in alluminio, portabagagli a vista, ganci appendiabiti integrati, possibilità di trasporto per le biciclette e ovviamente per carrozzine e passeggini, design moderno, ambienti luminosi e aperti, soluzioni ergonomiche e funzionali, completano il quadro delle caratteristiche dei treni.