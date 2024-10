Mercoledì 28 marzo, i locali della biblioteca comunale “Barore Sassu” di Banari, hanno ospitato la presentazione del libro “Berritas Ragas e Bunnedhas” di Rina Manca, edito dalla Carlo Delfino Editore di Sassari.

Un successo per questa serata all’insegna della cultura che ha visto la partecipazione, oltre della scrittrice, anche dei rappresentanti della Pro loco, del Comune e dell’editore dell’opera, Carlo Delfino. Numeroso anche il pubblico che ha assisito alla manifestazione con grande passione e attenzione. Un viaggio nel tempo che tocca un periodo storico di 180 anni (1800-1980), caratterizzato da molti cambiamenti a livello della nostra società che hanno influito, in un modo o nell’altro, nel modo di vestire dei sardi

In apertura, la presidente della Pro loco, Luciana Sassu, ha voluto sottolineare come «La storia e la cultura di un popolo si esprime anche nel modo di vestire, e, con questo libro, l’autrice descrive ed esprime l’identità del popolo sardo, che si caratterizza, a differenza delle altre regioni d’Italia, dalla propria originalità nel vestire, soprattutto in epoche più antiche, e lo contraddistingue rispetto al resto del mondo, sia per ragioni storiche che per caratteristiche geografiche dell’isola».

Il libro, diviso in 16 capitoli, spazia su varie tematiche. Quella sicuramente più interessante, quello sul primo dopoguerra, dove si inizia a notare una vera e propria trasformazione nel modo di vestire. Un altro riguarda il rapporto, quello tra la donna e la modernità, dove, come fa giustamente notare l’autrice, si vede una autentica rivoluzione del vestire e nel vestire.

Subito dopo, ha preso la parola l’autrice che, in maniera chiara e dettagliata, ha fatto un’analisi storica, economica e sociale del libro. I saluti finali sono stati affidati all’editore Delfino. Al termine, è stata inaugurata l’omonima mostra che potrà essere visitata sino a domenica 8 aprile i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Per concludere in bellezza, è stato offerto un rinfresco ai partecipanti.

Per l’occasione, la Pro loco proposto alla comunità uno studio dedicato al vestire tradizionale di Banari. A detta della Sassu, si tratta di «un progetto ambizioso che in futuro si cercherà di realizzare».