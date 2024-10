È stata inaugurata sabato 27 ottobre alla Mediateca del Mediterraneo a Cagliari la Mostra “Anna Frank una storia attuale”, un progetto fortemente voluto e portato avanti da Felicina Pontis, docente cagliaritana, presidente dell’associazione culturale Brangiais e Referente della Anne Frank House in Sardegna in collaborazione con la l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, rappresentata dall’addetto stampa Aart Heerin.

La mostra è stata ideata e prodotta dalla Fondazione Anne Frank di Amsterdam, ed è stata tradotta in oltre 20 lingue, viaggiando in più di 100 Paesi del mondo.

Promossa dall'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, è rivolta ad un pubblico di ogni età con l’obiettivo di stimolare una riflessione su valori fondamentali come la tolleranza, il rispetto reciproco e la democrazia. Temi necessari per mantenere una società democratica e pluralista. La mostra è divisa in due parti: la prima racconta di vita di Anne, dal 1929 al 1945; mentre la seconda raccontano del ritorno a casa di Otto, unico superstite della famiglia Frank, Otto, al ritrovamento del Diario di Anne, fino a trovare negli ultimi pannelli un accenno alle più recenti violazioni dei diritti umani nel mondo.

All’inaugurazione della Mostra in rappresentanza del Comune di Cagliari, oltre a diversi consiglieri nascosti tra il pubblico, era presente anche l’assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Paolo Frau (l'intervista in basso), che ha mostrato tutta la sua gratitudine per l’iniziativa promossa e ha ricordato come di questi tempi, i messaggi che possono dare questi percorsi formativi siano necessari e fondamentali soprattutto per i giovani.

La mostra resterà aperta al pubblico dal 27 ottobre al 15 dicembre 2018, con i seguenti orari di apertura: lunedì dalle 09.00 alle 13.00, dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle 20.00.