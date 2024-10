Questa sera, giovedì 6 agosto, alle ore 20.30 al Porto di via Roma è stata inaugurata la ruota panoramica, che dispone di 36 cabine e ha un'altezza massima 55 metri.

Nei giorni scorsi il sindaco Paolo Truzzu aveva precisato: "La ruota panoramica in Porto a Cagliari è una scelta dell'Autorità di Sistema Portuale, appoggiata dal Comune e pagata da un privato. Può piacere o meno. Attirerà visitatori o no? Non lo so. Vedremo. Ma perché farne una questione di battaglia politica? A una certa sinistra cittadina, con il ditino sempre puntato, che in passato in via Roma ha portato eventi da sagra paesana, vorrei dire di farsene una ragione. La ruota gira".