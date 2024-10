Un'altra piazza si aggiunge nella lista dei lavori pubblici voluti dall'attuale Amministrazione comunale. Si tratta di una nuova area realizzata tra le vie Meilogu e Pertusola, con pavimentazione in pietra, una fontanella dell'acqua allineata con un passaggio pedonale e comode panchine per godersi l'ombra degli alberi durante l'estate. Un valido spazio per praticare attività fisica all'aperto grazie agli attrezzi ginnici e al prato verde.

Il nome è Piazza Paese di Desulo a suggello del consolidato rapporto fra Cagliari e il paese della Barbagia e Mandrolisai.

Per il primo cittadino cagliaritano Massimo Zedda "l'inaugurazione della piazza di oggi è un riconoscimento della città alla laboriosa comunità di Desulo per aver contribuito alla sua rinascita e alla sua crescita fin dal Dopoguerra. Ma è anche un riconoscimento a tutte le comunità della Sardegna, perché, in una prospettiva di sviluppo, hanno contribuito al suo sviluppo”.

Il suo collega Gigi Littarru aggiunge: "La giornata di oggi è motivo di orgoglio per Desulo e i desulesi che a Cagliari si sentono come a casa loro”.