Inaugurata questa mattina, al parco della Cittadella della salute in via Romagna a Cagliari, la "Panchina azzurra", una preziosa testimonianza di uno dei Puc, Progetti utili alla collettività, gestiti e finanziati dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune, con la collaborazione di Legambiente e Asl Cagliari.

Nello specifico, in occasione del mese del Benessere psicologico è stato sviluppato il progetto "Park care", che ha coinvolto 20 beneficiari del reddito di cittadinanza, impiegati nelle attività di manutenzione del verde, cura e arredo degli spazi pubblici e sistemazione delle aiuole dell'area. "In questo modo è stata restituita alla città. Sopratutto alle persone più fragili, che hanno necessita di accedere alla struttura per motivi di salute". A rimarcarlo l'assessora Viviana Lantini. E con lei Marcello Tidore e Rossella Boi, rispettivamente direttore sanitario e responsabile dipartimento salute mentale zona Sud ASL Cagliari, Gianluigi Loi e Adelaide Congiu, responsabile e coordinatrice Puc, che hanno parlato anche di "collaborazione proficua fra Comune, ASL e Legambiente".

Presenti alla cerimonia inaugurale della "Panchina azzurra" al parco della Cittadella della salute in via Romagna, anche i 20 protagonisti della manutenzione del verde. La Panchina Azzurra era stata realizzata lo scorso10 ottobre in occasione della giornata Mondiale della Salute mentale.

"Il progetto è stato un’opportunità per migliorare le competenze dei soggetti utili al loro reinserimento sociolavorativo ma anche per promuovere l'importanza della cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico e il riconoscimento di realtà, come quella di coloro che soffrono di un disagio psicologico, con giornate di sensibilizzazione come quella odierna nella quale si è ricordato il rispetto e l'impegno verso una fragilità che può colpire ogni cittadino e che bisogna combattere rinunciando innanzitutto allo stigma sociale e garantendo il supporto sociosanitario necessario a tutti i cittadini", ha commentato la dottoressa chiara Durzu, tutor del progetto Park Care.

"Il coinvolgimento dei partecipanti alle attività di cura dell’ambiente promosse dalla nostra Associazione ha consentito ai beneficiari di sentirsi finalmente parte attiva del loro territorio", sono le parole dell'ingegner Ahmed Naciri , presidente di Legambiente Cagliari.