Sanzionata per inadempimenti contrattuali il Consorzio Ambiente2.0, società appaltatrice del servizio di spazzamento, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani a Porto Torres. Il Comune multato il consorzio per 8.166,62 euro, di cui circa 6mila e 400 euro sono dovuti alla mancata pulizia di caditoie e pozzetti stradali a luglio e agosto, e 1.750 euro per le inadempienze nella raccolta porta a porta registratesi lo scorso luglio.

All'origine della sanzione i sacchetti dell'immondizia abbandonati sui marciapiedi e la mancata pulizia di griglie stradali e caditoie che, intasandosi, causano allagamenti e disagi quando piove.

La ditta avrebbe anche omesso di rimuovere i fanghi dal fondo dei pozzetti in maniera periodica.