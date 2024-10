L’annuncio viene dato su Instagram: “Amo il mio lavoro! Come tutti certo, ma il mio lavoro si confonde e si mischia con la passione, la passione mi rende vivo! Per questo ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza. Sento il bisogno di non dovermi fermare, perché solo quando esprimo la mia arte io sono FELICE. Sarò in Sardegna dal 20 al 27: 20 Iglesias, 21 Quartucciu, 22 Cagliari, 23 Oristano, 24 Alghero, 25 Sassari, 26,27 Olbia”.

Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, è il parrucchiere dei vip, diventato una vera e propria celebrità grazie al programma tv di Real Time "Il Salone delle Meraviglie".

Con un post sui social comunica la sua decisione di “trasferirsi” per una settimana in Sardegna, unica regione bianca d’Italia. Da oggi, lunedì 15 marzo 2021, sono infatti ricomprese nell'area rossa la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia e Veneto. Per via delle norme anti-Covid e della nuova ordinanza del Ministero della Salute anche l'attività nei suoi saloni deve fermarsi. Da qui la decisioni di venire in Sardegna, dove i parrucchieri continuano lavorare.

Il 24 agosto scorso, il famoso parrucchiere raccontava sempre sui social:"Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… Ho contratto il Covid-19, ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se lì avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!".