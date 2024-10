Denominata Sardegna for Future, l’iniziativa firmata Nhood ha come protagonista una gigantesca mongolfiera colorata realizzata in fibra di nylon. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e la collaborazione del Comune di Sassari, del Comune di Cagliari e del Comune di Olbia, e con il coinvolgimento della rete di imprese Educando Asinara (Cooperativa Sealand Asinara, Cooperativa P.Ass.I. Flora AmbiEnte e Associazione C.R.A.M.A), l’iniziativa mira a coinvolgere cittadini, turisti e visitatori che d’estate he frequentano i Centri Commerciali I Fenicotteri di Cagliari, Porte di Sassari e Olbia Mare sensibilizzandoli sui temi del riciclo e sull’uso corretto della plastica.

La mongolfiera è un aeromobile green per eccellenza e il suo bruciatore è alimentato con gas propano, un combustibile leggero, sicuro e pulito, che contribuisce a trasformare il volo in un’indimenticabile esperienza ecologica.

Iscrizioni e numero di partecipanti. I visitatori che vorranno provare l’ebbrezza del volo, potranno salire sulla mongolfiera nei giorni stabiliti, previa iscrizione tramite il sito di Gallerie Sardegna. Complessivamente, 15 minuti di volo controllato, con a bordo 6 partecipanti al massimo per turno. Ogni Centro ospiterà l’attività per una settimana nell’area esterna adiacente la struttura o in una location attigua a seconda delle condizioni meteo che saranno di volta in volta comunicate. Durante i giorni stabiliti verranno organizzate più escursioni in modo da garantire al maggior numero di persone l’emozione straordinaria del volo.

A conclusione di ogni tappa del tour, la mongolfiera verrà affiancata da altri due aeromobili che, a partire dalle 21.30, si illumineranno a tempo di musica. Uno spettacolo unico, ovvero lo straordinario Night Glow, uno show estremamente suggestivo, ecosostenibile, non inquinante e a impatto zero, una coreografia di colori, luci e musica da godere fino all’ultimo istante, cullati dalle note del violinista sardo Sergio Tifu. Il Night Glow firmato Gallerie Sardegna mira ancora una volta a valorizzare il territorio in chiave culturale, di turismo responsabile, con uno spettacolo davvero esclusivo che lascerà il pubblico col fiato sospeso.