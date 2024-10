Quale miglior modo per trascorrere la giornata dell’Immacolata se non andare a Fonni per ammirare le “Cortes Apertas”? Con quest’obiettivo la Consulta Giovanile di Cheremule, nell’ambito delle sue attività di promozione della cultura sarda, ha deciso di promuovere per sabato 8 dicembre una gita al bellissimo paese barbaricino amministrato dalla Sindaca Daniela Falconi.

Il programma prevede la partenza alle 8.00 dal piazzale della madonnina (ingresso paese) e il rientro alle 20.30. Per le prenotazione è possibile 3454103289 (Serena) oppure inviare un messaggio alla pagina o al profilo Facebook della Consulta entro e non oltre il 4 dicembre. Le quote di adesione sono fissate in 10 euro (adulti) e 5 (bambini).