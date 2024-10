Continuano senza sosta le presentazioni del libro “In viaggio con l’esorcista”, scritto da Don Gianni Sini e Pasquale Demurtas. Stavolta il palcoscenico sarà il centro d’arte e cultura “Arte Kaos & Poesia” in Corso Vittorio Emanuele II numero 60 a Sassari, nella cornice dello storico Palazzo Quesada San Sebastiano.

All’incontro parteciperanno, oltre agli autori, anche Giovanni Andrea Negrotti (direttore del centro d’arte e cultura “Arte Kaos & Poesia”) e Bruno Lombardi (studioso in campo antropologico ed esperto di tradizioni popolari).

Secondo quest’ultimo, «la tematica del libro “In Viaggio con l’Esorcista” comprende importanti aspetti culturali rivolti all’ambiente laico, sociale, scientifico (rapporto con la psicologia, psichiatria, etc), religioso, antropologico; e questa sarà l’impostazione che avrà la presentazione del libro. Non è un libro fatto soltanto per gli addetti ai lavori o “appassionati” del settore. Un libro di grande impatto emotivo, che riporta il lettore in un ambito di non facile lettura e che richiede grande attenzione».

Il centro d’arte si occupa di eventi di rilievo, che vanno dalla pittura alla scultura, sino alla musica e le presentazioni di libri, senza dimenticare le mostre etnografiche, conferenze, e opere teatrali.