Aria natalizia in via Sassari che si prepara ad accogliere i Mercatini di Natale domenica 14 e domenica 21 dicembre. Bancarelle dell'antiquariato, artigianato e usato coloreranno la via commerciale dalle 10 del mattino alle 20 e per l'occasione gli esercizi commerciali seguiranno l'orario continuato. Un'iniziativa ideata dai titolari delle attività che mirano per l'occasione ad allargare la zona pedonale della via, dedicata al solo transito delle auto.

I mercatini si allacciano al processo di riqualificazione di via Sassari iniziato con l'arredo verde: dodici aiuole ad arricchimento del marciapiede realizzate con stelle di natale, prato e ciclamini. Maestri dell'arredo floreale l'associazione regionale florovivaisti Corallo Verde, che ha allestito anche l'aiuola mediterranea e l'albero di luci in piazza Porta Terra. L’organizzazione degli esercenti di via Sassari, volta migliorare e ravvivare l’area commerciale, si inserisce nel progetto di creazione dei nuovi CCN in città.