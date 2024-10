I controlli interni della Alarm System non hanno lasciato alcun dubbio, nella borsa la giovane nascondeva un coltello di 18 centimetri del genere proibito.

I vigilantes in servizio al varco del palazzo di Giustizia di Cagliari hanno c hiamato i Carabinieri: convocata per un’udienza nella quale era imputata, una cagliaritana pregiudicata è stata così denunciata dai militari della Tenenza di Villanova per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.