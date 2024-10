I Carabinieri della Radiomobile Compagnia di Nuoro, hanno segnalato una giovane alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole del capoluogo barbaricino, sono stati attirati da una giovane studentessa con un atteggiamento apparentemente nervoso che alla vista dei militari si allontanava frettolosamente.

La mossa non è sfuggita ai Carabinieri, che l’hanno avvicinata e approfondito il controllo infatti, veniva trovata in possesso con della marijuana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per la studentessa è scattata la segnalazione alla Prefettura di Nuoro ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. I militari ora stanno indagando chi ha consegnato lo stupefacente alla ragazza. I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, mirati alla prevenzione allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, continuerà nei prossimi giorni.

Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.