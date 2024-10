In Sardegna

Il giovane è stato fermato vicino ai giardinetti tra la Via Cornalias e la Via Quirra e trovato in possesso di una bustina in cellophane con all'interno 16 involucri termosaldati contenenti eroina e cocaina, una banconota da 20 euro e, nella tasca dei pantaloni, ulteriori due involucri contenenti sostanza stupefacente.