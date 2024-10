Gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 19enne cagliaritano, Nicholas Casti, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Ieri, intorno alle 22:45, la polizia ha effettuato un controllo in un cortile di una palazzina in via Premuda, luogo di attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e ha notato due persone.

Il 19enne, accortosi dell’arrivo dei poliziotti, ha lasciato cadere a terra due involucri contenenti 74 grammi di cocaina.

Immediatamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 11 grammi di hashish e di 178 euro in banconote di vario taglio più un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri.

Il secondo giovane, invece, è stato fermato e controllato ma non è emerso nulla a suo carico.