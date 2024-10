Ieri, a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per violazione della normativa per il contenimento della pandemia un 47enne del posto. I militari operanti, alle ore 3 del mattino, hanno fermato l’uomo mentre circolava in via Martini senza un’ammissibile giustificazione.

Al 47enne è stata inflitta una sanzione da 400 euro. Mezz’ora dopo è stata la volta di un 30enne, anch’egli sorpreso a spasso in orario notturno a Quartu. Gli è stato riservato lo stesso trattamento.