Proseguono i controlli del Comando provinciale dei carabinieri di Sassari per il rispetto delle norme anti-Covid. I servizi, che vengono effettuati ogni giorno, si intensificano nel fine settimana.

Nella notte tra sabato e domenica, a Valledoria, i militari della locale Stazione insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno elevato sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 a sei persone, tutte trovate a bordo di autovetture in orario notturno, violando pertanto il coprifuoco.

Stessa sorte per un cittadino di Ozieri, fermato in orario notturno in paese a bordo della sua autovettura, e per due bonorvesi. Anche due olbiesi sono stati fermati in orario notturno nel capoluogo gallurese, ma per uno dei due si è aggiunta una denuncia per possesso ingiustificato di arma, poiché, a seguito di perquisizione all’autovettura sarebbe stata rinvenuta una roncola di 40 centimetri.