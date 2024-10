Un motociclista di circa 50 anni è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la statale 554, all'altezza di Quartu Sant'Elena.

L'uomo viaggiava in sella a uno scooter che, per cause non ancora accertate, si è schiantato frontalmente contro un'auto. A causa del violento impatto il 50enne è stato sbalzato dalla due ruote.

Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale di Quartu Sant'Elena e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con un grave trauma cranico e diverse fratture.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.