In data odierna, su un totale di 16 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano due incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei.

Ad Ales, in località “Cungiau Floris”, hanno coordinato le operazioni di spegnimento gli uomini della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvati dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu e dagli uomini del GAUF. Sono intervenute poi tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Morgongiori e Pau. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso.

Allarme anche a Senorbì, in località “Monte Luneddu”. Per spegnere le fiamme sono scesi in campo i forestali del posto, supportati da un elicottero decollato da Villasalto. Sono intervenute alcune squadre appartenenti alla macchina regionale antincendio. L’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di aree agricole e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.30.