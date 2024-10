Nessuna nuova vittima e un solo nuovo caso di positività si sono registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Il nuovo contagio si è verificato nella Città metropolitana di Cagliari. Salgono dunque a 1.353 i casi di Covid-19 accertati dall'inizio dell'emergenza. Il numero delle vittime è fermo a 125.

I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono in tutto 86 (10 in terapia intensiva), 319 le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 731 pazienti guariti (+12 rispetto al dato precedente), più altri 92 guariti clinicamente.

Dei 1.353 casi positivi complessivamente accertati, 248 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 58 a Oristano, 79 a Nuoro, 871 a Sassari.

I tamponi eseguiti in totale nell’Isola sono 42.249.