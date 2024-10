E' stato un lunedì letteralmente di fuoco in Sardegna, dove su un totale di 22 incendi divampati si segnalano otto interventi aerei del Corpo forestale.

A Giba, due elicotteri decollati da Marganai e Pula hanno supportato i forestali di Sant'Antioco impegnati a spegnere le fiamme in località “Nuraghe Villarios”. Sul posto anche due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Carboniae Nuxis, due squadre dei Vigili del fuoco di Carbonia e quattro squadre di volontari delle associazioni di Sant'Anna Aresi - AVPC, Narcao - Terraseo, Sant'Antioco-Assosulcis e le forze di polizia.

Fiamme anche a San Nicolò d'Arcidano, località “S'Acqua Bianca”. Sul posto, oltre ai forestali in azione via terra, due elicotteri provenienti da Fenosu e Sorgono. A supporto anche il Gauf elitrasportato del Super puma decollato da Fenosu e due Canadair decollati da Olbia, due squadre dell’Agenzia Forestas di Siris-Inus e Marina di Arborea, una squadra della Compagnia barracellare di Terralba, due squadre dei Vigili del fuoco di Terralba e Ales e due squadre di volontari da Oristano. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

A Siliqua il rogo è scoppiato in località “Fattoria Monti Palau”. I ranger di Siliqua sono stati supportati da due elicotteri della flotta regionale, dall'elicottero A500 dell'Aeronautica Militare, una squadra dei Vigili del fuoco di Iglesias e quattro squadre di volontari.

Paura anche a Girasole località, dove lo spegnimento delle fiamme è stato coordinato dagli uomini della Stazione del Corpo Forestale di Tortolì. A Nurri sono intervenuti invece i forestali di Isili, coadiuvati dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di San Cosimo e della Stazione forestale di Escalaplano. Sono intervenute poi cinque squadre dell’Agenzia Forestas e una dei Vigili del fuoco di Mandas.

A Carbonia, in località “Podere Sant'Alberto”, hanno gestito gli interventi antincendio i forestali della locale Stazione del Corpo Forestale con il supporto del personale elitrasportato in arrivo dalla base regionale di Marganai. In campo anche Forestas e diversi volontari. A Seui, gli elicotteri giunti da Farcana, San Cosimo e Villasalto stanno ancora operando sulle fiamme divampate in un'area boscosa.

A Posada incendio in località “Paule Gane”. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siniscola, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Alà dei Sardi.