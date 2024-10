Dopo due settimane nelle quali il numero dei casi attualmente positivi al Covid-19per 100mila abitanti si sono dimezzati, prosegue il miglioramento della curva epidemiologica in Sardegna, che resta stabilmente in zona bianca, in attesa del report della cabina di regia.

Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo consueto monitoraggio del giovedì. Nella settimana 22-28 settembre sono 146 i casi per 100mila ab. con un -34,7% rispetto alla settimana precedente, quando erano 206 le persone attualmente positive.

Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9%) e in terapia intensiva (7%) occupati da pazienti Covid-19, mentre nell'aggiornamento giornaliero dell'Agenas, riferito ai dati del giorno precedente, si registra un ulteriore calo dell'1% che porta le due percentuali rispettivamente all'8 e al 6%.