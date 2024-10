E’ scattato ufficialmente anche in Sardegna il piano per la vaccinazione degli over 80. In queste ore l’Ats ha inviato i primi sms ai nati sino al 1937. Dal 15 marzo, invece, come previsto nel "Piano operativo di vaccinazione Anti-Covid 19" predisposto dall'assessorat, si attuerà la stessa procedura ma sugli anziani nati dal 1941.

Funziona in questo modo: il messaggio trasmesso all'ultraottantenne conterrà un link per l'adesione (libera e volontaria) ai vaccini attraverso il portale "Sardegnasalute". Saranno poi contattati dall'Ats per la comunicazione della data, dell'ora e del luogo in cui sarà effettuata la somministrazione, a seguire riceveranno tutte le info dovute sulle caratteristiche del farmaco ai fini della sottoscrizione del consenso informato necessario prima dell'inoculazione. Per aderire bisognerà essere muniti di tessera sanitaria e di un numero di cellulare.

Gli over 80 in Sardegna sono 115mila. Circa 2.600 sono stati già vaccinati durante lo screening "Sardi e Sicuri" nel Medio Campidano. Dei 115mila anziani, si prevede di immunizzarne 86.785 a marzo e 23.215 ad aprile. Giovedì, intanto, è in programma un incontro tra Ats e i medici di famiglia per concordare il loro impiego nella campagna vaccinale.