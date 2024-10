Il Papa ha aperto la Porta Santa della basilica di San Pietro, dando così ufficialmente avvio al Giubileo.

Anche in Sardegna nei prossimi giorni saranno aperte 28 porte della Misericordia.

Tre a Cagliari: in Cattedrale (portale del transetto destro), nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria (portone sinistro) e nella chiesa di Sant'Ignazio (porta destra), cioè le tre chiese toccate da Bergoglio nella sua visita a Cagliari nel settembre 2013, la prima dopo l'insediamento.

La prima porta Santa a essere aperta sarà quella della Cattedrale alla mezzanotte tra sabato 12 e domenica 13, poi toccherà a quella di Bonaria alle 16 di domenica e quindi quella di Sant'Ignazio domenica alle 19:30. Resteranno aperte sino a domenica 13 novembre. La processione verso la Cattedrale, animata dalla Pastorale giovanile, partirà alle 23 da viale Buoncammino, di fronte all'ex carcere con una fiaccolata che si concluderà in piazza Palazzo.

A Sassari, domenica 13 dicembre, appuntamento in Cattedrale alle ore 16.30.

A Tempio il 12 dicembre, alle ore 17:00, in Cattedrale.

A Olbia, il 13 dicembre, nella Parrochhia di San Simplicio, alle ore 17:00

Ad Alghero, il 13 dicembre, alle ore 11.30, nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione si aprirà la prima Porta Santa giubilare, mentre nel pomeriggio dello stesso giorno, la stessa Celebrazione consentirà l’apertura di un’altra Porta Santa nella Concattedrale Maria Immacolata in Bosa, alle ore 16.30.

Sarà invece il Santuario di San Costantino in Sedilo il luogo in cui i fedeli potranno varcare un’altra Porta giubilare, che verrà aperta Domenica 20 Dicembre (IV Domenica di Avvento) alle ore 16.00.

La quarta, e ultima, Porta Santa del Giubileo della Misericordia sarà aperta il 1° Gennaio – festività di Maria, Madre di Dio – e sarà quella del Santuario di N.S. di Valverde, patrona della Diocesi.

A Nuoro, 13 dicembre, ore 16, in Cattedrale. In occasione dell’apertura della “Porta Santa” saranno sospese tutte le celebrazione Eucaristiche vespertine in tutte le Chiese, per facilitare la presenza di tutti i Sacerdoti e di una rappresentanza di fedeli da tutte le parrocchie al “Rito di apertura della Porta della Misericordia”.

Seguirà la celebrazione della Santa Messa.

Altre “porte della misericordia” saranno aperte a Porto Torres, Bonarcado, Borutta, Castelsardo, Fonni, Galtellì, Iglesias, Laconi, Lanusei, Oristano, Ozieri, Sant’Antioco, Sorgono e Terralba.