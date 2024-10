La Sardegna entra da oggi in zona bianca e di conseguenza numerose attività potranno ripartire dopo mesi difficili. C'era grande attesa in particolare per l'eventuale apertura delle palestre.

Nella notte il presidente della Regione Christian Solinas ha chiarito: "potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività: palestre, scuole di danza (senza contatto)".

Potranno dunque riprendere, nel massimo rispetto delle misure restrittive, le attività in palestra. Bisognerà però attendere ancora una settimana: infatti è prevista una riapertura a "tappe", per evitare ogni tipo di rischio.

A fine settimana, quando si avrà un quadro ben definito dell'andamento dei contagi, si potrà dare il via libera già per lunedì.