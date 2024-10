Il vento non abbandona la Sardegna. Il maestrale negli ultimi tre giorni non ha mai smesso di soffiare sull'Isola. Nella notte, secondo l'ufficio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, a Capo Carbonara ha raggiunto i 130 chilometri all'ora, discorso analogo nella zona di Bellavista-Tortolì dove ha toccato i 110.

Le forti raffiche proseguiranno per tutta la giornata su Campidano e Cagliaritano. Ancora disagi per le navi: nel nord ha accumulato ritardo a Porto Torres il traghetto in arrivo da Genova, dirottata anche oggi la Sardinia Ferries che anziché a Golfo Aranci ha attraccato a Olbia. Rimane sospesa la tratta Santa Teresa-Bonifacio.

Mentre nel sud i collegamenti Carloforte-Portoscuso sono sospesi e si viaggia solo sulla Carloforte-Calasetta. Il maltempo proseguirà anche domani, anche se con una leggera diminuzione dell'intensità del maestrale, e fino a venerdì. Sabato il vento lascerà il posto a una perturbazione che porterà piogge e un calo delle temperature.

Situazione che rimarrà invariata anche per Pasqua e Pasquetta. I mari, sulle coste occidentali, saranno molto agitati o grossi, con onde alte anche sei metri, i restanti mari saranno poco mossi anche se allontanandosi dalle coste la forza delle onde sarà più intensa.

Il vento sta creando disagi in varie zone ma soprattutto nel cagliaritano. Decine le chiamate a Vigili del fuoco e Polizia municipale per alberi caduti, pali dell'illuminazione, cornicioni, insegne e rami pericolanti.