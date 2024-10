In Sardegna più di una casa su quattro è vuota, e con 261.120 alloggi non abitati l'Isola è all'ottavo posto in Italia.

La concentrazione massima in provincia di Olbia-Tempio, prima provincia nazionale con il 52,88% e 71.614 immobili non occupati. A quanto emerge da un'analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 340 agenzie (40 in Spagna).

La provincia d'Ogliastra è al secondo posto nazionale e regionale con il 37,60% e 14.652 case vuote, mentre Oristano (28,98% e 26.537 immobili sfitti) si piazza in terza posizione nell'Isola.

Seguono Nuoro (quarto posto regionale con il 28,47% e 25.507 case vuote), Carbonia-Iglesias (26,66% e 18.913 immobili non occupati) e Sassari (25,55% e 46.341 case non abitate).

Le province con la concentrazione più bassa di case vuote sono Medio Campidano (7/o posto con il 20,38% e 9.971 immobili) e Cagliari (8/o posto con il 17,67% e 47.585 abitazioni). "Facciamo in modo che - commenta Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti - questo grande patrimonio immobiliare a disposizione in Italia possa soddisfare il fabbisogno abitativo e faccia rivivere i piccoli e medi centri storici del nostro Paese.

Occorre un progetto governativo chiaro sulla casa e sulle locazioni attraverso agevolazioni fiscali per proprietari e inquilini, come avviene in tanti altri Paesi europei".