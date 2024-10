Dati in peggioramento per il Covid in Sardegna. Lo evidenzia il report della Fondazione Gimbe per la settimana dal 10 al 16 novembre.

Aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (118) e si registra un incremento dei nuovi casi (58,0%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione, invece, i posti letto in area medica (2,7%) e in terapia intensiva (4,4%) occupati da pazienti positivi al virus.

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana vede al primo posto Sassari con 58 contagi, seguita da Oristano (41), Nuoro (36) e Sud Sardegna (29).