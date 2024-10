L'Osservatorio di Facile.it ha stimato che a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sardegna occorrevano, in media, 544,08 euro, cioè il 38,3% in più rispetto a dodici mesi prima ei costi dell'assicurazione sono in aumento per 23.000 automobilisti sardi. Una parte spenderà di più a causa di un sinistro con colpa dichiarata nel 2023. Ma anche per chi non ha provocato incidenti le tariffe Rc auto stanno continuando a crescere.

Gli aumenti più alti nella zona di Cagliari , oltre il 40 per cento. A livello regionale il 2,76% degli automobilisti ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che non solo risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,33%), ma fa anche guadagnare alla regione il terzo posto nella classifica italiana. Analizzando il campione su base provinciale, invece, al primo posto si trova Cagliari (3,58%), seguita da Oristano (2,45%), Sassari (2,32%) e Sud Sardegna (2,11%). Chiude la classifica Nuoro: in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (1,76%).