Da Kuala Lumpur (Malesia) una buona notizia per la Sardegna: la sesta conferenza mondiale su Media e Comunicazione (Medcom) si terrà nel maggio del 2020 in a Cagliari.

L’evento sarà organizzato dall’Istituto internazionale per la gestione della conoscenza (TIIKM), insieme all’Università di Cagliari, all’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, all’Università Tor Vergata di Roma.

Gli organizzatori hanno deciso di optare per la Sardegna come scenario per un dibattito che avrà come tema centrale la comunicazione e i cambiamenti culturali e diversi ambiti tra cui la comunicazione sociale e della salute, la comunicazione pubblica e la comunicazione non discriminatoria. Con un occhio di riguardo anche ai cambiamenti in corso nel modo di fare informazione e nell’editoria.

La conferenza, che si terrà dal 28 al 30 maggio, “Rappresenta un importante momento di confronto per accademici, ricercatori strutturati e indipendenti, artisti e professionisti che ruotano attorno al mondo della comunicazione e dei media”, ha dichiarato Isanka Gamage, uno degli organizzatori dell’associazione TIIKM.

“Ci teniamo in particolar modo – ha aggiunto – che vengano coinvolti anche i professionisti della comunicazione e non solo gli accademici”.

Medcom è appuntamento “Ormai fondamentale nel mondo della comunicazione – ha rimarcato Duminda Koralamagage, presidente di TIIKM – perché fa dialogare e confrontare ogni anno centinaia di ricercatori ed esperti da tutto il mondo non solo occidentale ma anche del Sud Est asiatico e Africa. Per il 2020 vogliamo portare il dibattito in Europa».

Per Medcom 2020 gli organizzatori saranno tre: Andrea Volterrani (Docente di Comunicazione sociale dell’Università di Tor Vergata), Elisabetta Gola (Filosofa del linguaggio e docente nel corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università di Cagliari), e Fabrizio Meloni (Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari).

“Ho proposto la sede di Cagliari – dice Volterrani – non solo per la bellezza della città e le straordinarietà di questa terra, ma anche per l’efficienza riscontrata in occasione di altre conferenze importanti ospitate dall’Università di Cagliari e per la portata simbolica della Sardegna, al crocevia di tante rotte e al centro del Mediterraneo».

La conferenza, queste le parole di Gola, “Sarà ospitata nella Facoltà di Studi umanistici e organizzata dal Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia dell’Ateneo cagliaritano, dove stiamo sviluppando progetti sulle tematiche del convegno, tra cui la comunicazione sociale sui temi del multiculturalismo”.

Un evento importantissimo, ha dichiarato Meloni, “Perché metterà a confronto accademici, ricercatori e professionisti della comunicazione di tutti i settori: dalla pubblica amministrazione all’editoria, alla comunicazione aziendale e a quella sociale. Il mondo della comunicazione corre veloce e bisogna essere sempre pronti a raccogliere le sfide che l’innovazione e i gusti dei cittadini ci pongono davanti”.