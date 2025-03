In Sardegna il tasso di occupazione femminile è più basso rispetto al dato nazionale: 52,4% contro il 56,5%, ma il divario di genere (15 punti a favore dei maschi) è meno marcato. Sono alcuni dei dati emersi sulle statistiche sui divari di genere presentate questo pomeriggio da Istat.

La retribuzione oraria media femminile (12,4 euro) è piuttosto bassa rispetto al dato nazionale, ma anche in questo caso il divario di genere è limitato (0,6 euro). E il part-time involontario tra le donne (23,4%) è il più elevato in assoluto in Italia dopo quello della Sicilia. È la percentuale di occupati che dichiarano di svolgere un lavoro a tempo parziale perché non ne hanno trovato uno a tempo pieno sul totale degli occupati.

Il tasso di occupazione femminile nelle età 20-64 anni presenta valori particolarmente elevati in Toscana e bassi in Sardegna, nelle altre regioni è invece in linea con il dato nazionale.